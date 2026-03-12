Foi uma das maiores estrelas de mca, tornou-se hospedeira e voltou à representação

A atriz Joana Duarte é um nome bem conhecido do público português, sobretudo por ter marcado uma geração com a sua participação na popular série juvenil Morangos com Açúcar. Na terceira temporada, Joana deu vida à protagonista Matilde, uma personagem que conquistou rapidamente os espectadores e que continua a ser recordada por muitos fãs da produção. Mais recentemente, a atriz voltou a aparecer na ficção nacional ao integrar o elenco da novela Cacau, onde interpretou Cláudia Xavier.

Contudo, o percurso de Joana Duarte na representação começou muito antes de alcançar a grande popularidade nos “Morangos com Açúcar”. A atriz deu os primeiros passos na ficção televisiva em 1999, quando participou no projeto Todo o Tempo do Mundo, uma produção da TVI. Esse trabalho marcou o início de uma carreira que viria a consolidar-se ao longo dos anos seguintes.

Antes de se tornar um rosto incontornável da série juvenil que marcou várias gerações, Joana Duarte participou também em outras produções televisivas, como Super Pai e Clube das Chaves, onde continuou a ganhar experiência e visibilidade no meio artístico.

Após o enorme sucesso alcançado com “Morangos com Açúcar”, a atriz manteve-se presente na ficção da TVI, integrando várias novelas da estação. Entre os projetos em que participou destacam-se Deixa-me Amar, Meu Amor e Anjo Meu, produções que consolidaram o seu percurso na televisão.

No entanto, depois de “Anjo Meu”, Joana Duarte decidiu dar uma reviravolta à sua vida profissional. Aos 39 anos, optou por seguir um caminho diferente e tornou-se hospedeira de bordo, afastando-se temporariamente da representação e abraçando um novo desafio fora do mundo artístico.

