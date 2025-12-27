Atriz conhecida comove fãs com conversa da filha: «Não me poderia fazer mais sentido»

Aproxima-se a época dos casamentos e não sabe o que vestir? Este look de Joana Duarte é ideal!

Joana Duarte emocionou os seguidores nas redes sociais ao partilhar um momento íntimo e cheio de significado com a filha. No passado dia 23 de dezembro de 2025, a atriz publicou um vídeo onde se ouve Mia, de apenas dois anos, a dizer-lhe de forma simples e tocante: «Eu preciso de ti».

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações, não só pela ternura do momento, mas também pela reflexão que Joana Duarte deixou na legenda. A atriz recordou uma frase que ouviu há muitos anos, “the best things in life aren’t things”, sublinhando que, hoje, essa mensagem faz mais sentido do que nunca.

“Hoje, de coração cheio, não me poderia fazer mais sentido”, escreveu, aproveitando a quadra natalícia para lançar um convite à reflexão. Joana deixou um desejo sincero para este Natal e para o ano que se aproxima: que todos consigam abrandar o ritmo, estar mais presentes e dar verdadeiro valor ao que não se pode comprar.

Na mesma partilha, a atriz envolveu os seguidores ao colocar uma pergunta direta e sem filtros: “O que é que te faz mesmo feliz?”. A caixa de comentários encheu-se rapidamente de respostas emotivas, com muitos fãs a destacarem a família, o amor, a saúde e os pequenos momentos do dia a dia como as verdadeiras fontes de felicidade.

O vídeo de Joana Duarte e da pequena Mia tornou-se, assim, um símbolo da importância das ligações afetivas e da presença emocional, especialmente numa época em que o consumismo tende a sobrepor-se ao essencial. Uma mensagem simples, mas poderosa, que tocou o coração de muitos nesta quadra festiva.

Recorde-se que Mia, com apenas um mês, foi diagnosticada com uma septicemia grave, que a deixou em risco de vida: