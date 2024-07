Joana Machado Madeira «salva» o dia à família

Esta segunda-feira, 22 de julho de 2024, Joana Machado Madeira e Eduardo Madeira esqueceram-se das chaves de casa dentro da mesma. Após o 'pânico' inicial, foi a artista que salvou a situação.

Com ajuda dos vizinhos, Joana subiu uma escada que iria dar à varanda onde tinha uma janela aberta:

«Somos uma família que gosta de jogos e actividades outdoor como, por exemplo, fechar todas as portas com a chave lá dentro. Felizmente uma das janelas do primeiro andar estava aberta. É muito giro. Experimentem», escreveu o humorista na legenda do vídeo.

Os seguidores não resistiram em comentar e brincar com esta situação: «Em plena luz do dia e os donos da casa nem deram conta de nada! Impecável!», «Montar uma escada em cima de uma mesa...Um bom tuga», «é sempre uma aventura».

De recordar que Joana e Eduardo Madeira estão casados há 10 anos e têm duas filhas em comum, Leonor de 10 anos e de Carolina de 3 anos.