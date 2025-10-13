«Julgaram-me. Censuraram-me»: Joana Madeira quebra silêncio sobre drama vivido com a filha

Joana Madeira, atriz de 24 anos, foi convidada do podcast “Código X”, da RFM, onde esteve à conversa com Ana Arrebentinha, Carmo Sousa Lara e Vera de Melo. Durante a entrevista, a mulher do humorista Eduardo Madeira abriu o coração para falar sobre a filha mais nova, Carolina, de quatro anos, partilhando uma história marcada pela intuição, coragem e amor materno.

Joana contou que, desde muito cedo, notou que a filha fazia birras difíceis de controlar. Procurou compreender o que se passava e falou com várias pessoas — professoras, pediatras e psicólogos — mas as respostas que recebia pareciam sempre minimizar a situação. “Fui à pediatra: ‘tem um feitio difícil’. Fui falar com as professoras: ‘é uma menina com personalidade’. Cheguei a levá-la a uma psicóloga: ‘é a personalidade dela que é assim’”, recordou. Ainda assim, Joana manteve-se atenta, movida pelo seu instinto de mãe, convencida de que algo mais se passava.

Determinada a encontrar respostas, acabou por levar Carolina a uma médica pedopsiquiátrica, que identificou a verdadeira causa do comportamento da criança: Transtorno de Hiperatividade Sensorial. Este diagnóstico revelou que a menina sofre crises sempre que se encontra em ambientes com muita gente ou excesso de estímulos. “Sempre soube que não era natural tantas birras… o meu sexto sentido dizia-me. No entanto, julgaram-me. Censuraram-me”, desabafou Joana, emocionada. A atriz contou ainda que, numa festa, acabou a chorar de nervosismo, com medo de ser julgada por quem a observava.

Na conversa com as locutoras da RFM, Joana Madeira deixou uma reflexão sincera e poderosa sobre a maternidade, sublinhando que, por vezes, “ser mãe é ouvir o que ninguém mais ouve: a voz do instinto”. A sua partilha emocionou muitos ouvintes e gerou uma onda de empatia nas redes sociais, com dezenas de mulheres a identificarem-se com a história e a partilharem as suas próprias experiências.

Entre os comentários, destacam-se mensagens de apoio e compreensão: “Eu tenho vontade de ajudar, mas também alguns receios de ser mal interpretada ❤️”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Ainda bem que existem pessoas que contam as próprias experiências, com o intuito de ajudar outros. É um grande princípio de ajuda a quem dela precisa!”. Houve ainda quem lembrasse a importância da solidariedade entre mães: “Só quem é mãe entende a frustração, mas felizmente ainda existem pessoas com a sensibilidade de nos ajudar nos momentos em que mais precisamos. És uma excelente mãe ❤️”.

Uma das partilhas mais tocantes veio de uma mulher que relatou um episódio semelhante: “Aconteceu-me à porta de um supermercado. A minha filha estava numa birra daquelas e eu, num dia menos bom, já sem forças. Uma senhora da limpeza distraiu-a com carinho, levou-a a ver as montras e o carrinho das limpezas. Depois olhou para mim com um ar empático, como quem entende perfeitamente o que estava a passar.”

O testemunho de Joana Madeira ultrapassou o âmbito pessoal e tornou-se um símbolo de coragem e empatia, lembrando a importância de ouvir o instinto e procurar respostas, mesmo quando os outros duvidam. A história de Joana e da pequena Carolina mostra que ser mãe é, acima de tudo, amar, persistir e acreditar, mesmo quando ninguém mais o faz.

