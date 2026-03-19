Conhece esta mulher deslumbrante? É irmã de uma das atrizes mais famosas de Portugal

Joana Pereira é irmã de uma das atrizes mais conhecidas de Portugal, mas está longe de ser totalmente desconhecida pelo público e os números provam-no. Com 108 mil seguidores no Instagram e milhares de gostos e comentários nas suas publicações, a irmã de Rita Pereira é uma presença cada vez mais marcante nas redes sociais.

Fora do ecrã, Joana Pereira tem uma vida completamente diferente: é formada em Pedagogia e professora do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Nas redes sociais, porém, as suas publicações não passam despercebidas, reunindo uma comunidade fiel de seguidores.