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Conhece esta mulher deslumbrante? É irmã de uma das atrizes mais famosas de Portugal

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 48min
Conhece esta mulher deslumbrante? É irmã de uma das atrizes mais famosas de Portugal - TVI

Tem 108 mil seguidores, milhares de gostos e comentários e é irmã de uma das mais famosas atrizes portuguesas. Conheça Joana Pereira.

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Joana Pereira é irmã de uma das atrizes mais conhecidas de Portugal, mas está longe de ser totalmente desconhecida pelo público e os números provam-no. Com 108 mil seguidores no Instagram e milhares de gostos e comentários nas suas publicações, a irmã de Rita Pereira é uma presença cada vez mais marcante nas redes sociais.

Fora do ecrã, Joana Pereira tem uma vida completamente diferente: é formada em Pedagogia e professora do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Nas redes sociais, porém, as suas publicações não passam despercebidas, reunindo uma comunidade fiel de seguidores.

Recorde o momento em que Rita Pereira se emocionou ao ser surpreendida pela irmã: 

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