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“Disney dos adultos”: a experiência que deixou irmã de Rita Pereira completamente rendida

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 40min
“Disney dos adultos”: a experiência que deixou irmã de Rita Pereira completamente rendida - TVI

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Joana Pereira, irmã da atriz Rita Pereira, que dá vida a Maria de Fátima na novela “Terra Forte”, concilia a profissão de professora do 1.º ciclo com a atividade de influenciadora digital. Através das redes sociais, tem vindo a partilhar vários momentos do seu quotidiano, misturando a vida profissional com experiências pessoais e de lazer.

Recentemente, Joana Pereira destacou-se ao partilhar vários momentos de descontração e diversão vividos numa festa na margem sul, onde esteve acompanhada por amigas. Nos vídeos publicados, é possível vê-la a dançar e a aproveitar o ambiente festivo, descrito por si como uma verdadeira experiência imersiva.

A influenciadora referiu-se ao evento como uma espécie de escape da rotina, apelidando-o de “Disney dos adultos”, expressão que utilizou para descrever a atmosfera única do espaço. «Estive três anos para me convencerem a ir a esta festa… O yard é uma experiência única, em que podemos sentir-nos crianças, porque nos vestimos “a rigor” para ir a um sítio onde a natureza nos recebe de forma mágica! É mesmo bonito e sublime! Para não falar da vibe! A Disney dos adultos em Portugal!🙌🏽», escreveu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Joana Pereira (@_dju___)

A publicação rapidamente gerou várias reações por parte dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de admiração e entusiasmo. Entre elas destacam-se: “Divaaa”, “Lindas demais”, “A Disney dos adultos AMEIIIIII” e “Maravilhosa”, entre muitas outras.

Com esta partilha, Joana Pereira mostrou um lado mais descontraído e espontâneo, reforçando a sua presença nas redes sociais e a forma como valoriza momentos de lazer e bem-estar fora da sua rotina profissional.

Histórias sem pausas?
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