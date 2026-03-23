Irmã de Rita Pereira esclarece tema polémico que envolve crianças: «Há influenciadores a incutir a ideia errada»

Joana Pereira, irmã mais nova da atriz Rita Pereira e professora há 10 anos, reagiu à “grande polémica” sobre castigo e parentalidade positiva, criticando a confusão criada por influenciadores. “Cada vez mais as pessoas estão confusas e pior do que isso, há influenciadores a incutir a ideia errada do que é este tipo de pedagogia!”.

A educadora, que ganhou visibilidade nas redes em 2020 com 21 mil seguidores em semanas, defende o que considera essencial ouvir e aplicar na educação. Conhecida por partilhas autênticas sobre ensino, Joana usa a experiência profissional para separar factos de mitos virais.