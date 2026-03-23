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Irmã de Rita Pereira esclarece tema polémico que envolve crianças: «Há influenciadores a incutir a ideia errada»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 49min
Irmã de Rita Pereira esclarece tema polémico que envolve crianças: «Há influenciadores a incutir a ideia errada» - TVI

A influenciadora e professora deixou a sua opinião.

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Joana Pereira, irmã mais nova da atriz Rita Pereira e professora há 10 anos, reagiu à “grande polémica” sobre castigo e parentalidade positiva, criticando a confusão criada por influenciadores. “Cada vez mais as pessoas estão confusas e pior do que isso, há influenciadores a incutir a ideia errada do que é este tipo de pedagogia!”.

A educadora, que ganhou visibilidade nas redes em 2020 com 21 mil seguidores em semanas, defende o que considera essencial ouvir e aplicar na educação. Conhecida por partilhas autênticas sobre ensino, Joana usa a experiência profissional para separar factos de mitos virais.

Recorde o momento em que Rita Pereira se emocionou ao ser surpreendida pela irmã: 

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