Irmã de Rita Pereira faz desabafo sobre saúde: «Não vou aceitar viver assim»

Joana Pereira, irmã de Rita Pereira, voltou a partilhar um desabafo de saúde nas redes sociais, depois de vários seguidores lhe terem enviado mensagens com possíveis explicações para o formigueiro na mão e as dores de cabeça.

Nos stories, Joana começou por agradecer o apoio e o conhecimento partilhado pelos seguidores sobre o problema que tem sentido. «Realmente, é cervical. Tenho que fazer sacos de sementes à noite», explicou, sublinhando ainda os alongamentos e os cuidados que lhe foram recomendados. A irmã da atriz Rita Pereira esclareceu também que as cicatrizes no braço podem estar a ter impacto nos sintomas, já que «vão-se desenvolvendo para o resto da vida, interiormente» e poderão estar a afetar um nervo.

Apesar de já se sentir melhor, Joana admite que o formigueiro ainda persiste, embora a osteopata lhe tenha garantido que isso é normal. «O que me estava realmente mesmo a assustar eram as dores de cabeça», confessou, adiantando que, até ao momento, já não voltou a senti-las.

A influenciadora explicou ainda que este tipo de situações também pode estar ligado à ansiedade, mesmo que nem sempre de forma consciente, e aproveitou para deixar uma mensagem de ressalva: cada caso é um caso e cada sintoma pode ter uma causa diferente. Depois de vários relatos e possíveis diagnósticos enviados pelos seguidores, Joana Pereira terminou com um agradecimento e uma nota de tranquilidade: vai continuar a seguir as indicações da osteopata e a fazer os alongamentos necessários.

No fim, deixou ainda uma palavra simpática aos seguidores: «Tenham um dia feliz, com chuva ou sem chuva».