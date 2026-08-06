Irmã de Rita Pereira tem milhares de seguidores. As imagens que explicam o fenómeno

Joana Pereira pode ser um nome desconhecido para alguns, mas já é uma cara conhecida para milhares de utilizadores da rede social Instagram. A irmã de Rita Pereira é um fenómeno nas redes sociais. Só no Instagram tem 114 mil seguidores.

Além de aparecer com frequência nas redes sociais da irmã, Joana Pereira também é conhecida pelo seu lado sensual e pela sua elegância.

A jovem está de férias no Sul do País na companhia de Rita Pereira e dos filhos. E os vídeos das duas têm feito as delícias dos mais atentos.

Rita Pereira não se inibe de mostrar a irmã e até de evidenciar o seu lado mais atrevido, como por exemplo, quando revelou uma imagem desta em biquíni e questionou: «Como é que esta pessoa está solteira? (vai matar-me quando vir este storie)».

Carinhosamente tratada por “Dju” entre familiares e amigos, Joana Pereira, de 37 anos é professora do 1.º ciclo. E divide o seu tempo entre a docência e o trabalho como influenciadora digital.

Percorra a galeria e veja as imagens que explicam o sucesso da irmã de Rita pereira.

E veja também um vídeo viral que as duas gravaram nas férias: