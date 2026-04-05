Consegue adivinhar quem é? Hoje é uma estrela nacional e internacional

A atriz Joana Ribeiro, integrou o elenco da novela «A Prisioneira», reconhecida pelo seu talento, beleza e energia contagiante, celebrou o seu aniversário no passado dia 25 de março de uma forma muito especial e intimista. Para assinalar a data, a atriz surpreendeu os seguidores ao partilhar uma imagem única da sua infância, ainda em bebé, despertando uma onda de carinho nas redes sociais.

A publicação rapidamente conquistou os fãs, que não ficaram indiferentes ao gesto simples, mas carregado de significado. Na legenda, Joana Ribeiro agradeceu todo o amor recebido: «Thank you all for the birthday wishes ♥️ feeling a lot of love», demonstrando gratidão pelas inúmeras mensagens que lhe foram dirigidas.

Os comentários multiplicaram-se em poucos minutos, com várias figuras públicas e seguidores a deixarem palavras de carinho. Entre as mensagens, destacam-se: «Parabéns Joaninha!!», «Parabéns», escreveu Carolina Carvalho, e ainda «Parabéns Joana», comentou o ator Diogo Amaral. Houve também quem deixasse votos mais prolongados, como «Parabéns linda que você tenha uma vida longa e feliz», entre muitos outros desejos de felicidade.

Este gesto simbólico revelou um lado mais pessoal da atriz, reforçando a ligação próxima que mantém com os seus fãs. Mais do que celebrar uma data, Joana Ribeiro partilhou um momento de ternura e memória, mostrando que, por trás do sucesso, existe uma história feita de simplicidade e emoção.

Reveja aqui a atriz na novela «A Prisioneira»: