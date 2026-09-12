O impacto de Coração de Mãe: Joana Solnado revela as mensagens que a deixaram arrepiada

Joana Solnado é uma das protagonistas de «Coração de Mãe», a nova novela da TVI, que estreou esta semana. A atriz dá vida a Linda, uma mãe capaz de tudo para salvar o filho, numa história marcada por fortes emoções.

E, poucos dias depois da estreia, Joana Solnado já está a sentir o carinho do público. A atriz, de 42 anos, revelou que tem recebido centenas de mensagens de espectadores que acompanham a novela e que muitas delas a têm deixado completamente arrepiada.

«Obrigada a todos os que têm acompanhado a nossa novela com tanta emoção e pelas centenas de mensagens que temos recebido», começou por escrever.

Joana Solnado explicou que algumas pessoas celebram cada cena com um «entusiasmo contagiante», mas há também quem aproveite a história para partilhar experiências pessoais e testemunhos difíceis.

«Outras partilham histórias difíceis e mostram-nos como esta realidade atravessa tantas famílias», revelou a atriz.

As mensagens e os testemunhos que tem recebido têm feito Joana Solnado perceber o impacto que «Coração de Mãe» está a ter junto do público.

«Que privilégio e que responsabilidade sentir este impacto!», confessou, mostrando-se emocionada com o carinho recebido.

A atriz terminou a publicação com uma mensagem para todos os que têm acompanhado a nova novela da TVI: «Continuamos aqui a contar esta história para vocês».

A vida inacreditável de Joana Solnado: a morte clínica, a mudança drástica de vida e a importância da mística

Joana Solnado é uma das estrelas que está a dar cartas na novela «Coração de Mãe», que estreou esta semana, na TVI. A atriz, de 42 anos, regressa à representação com um papel de protagonista. Dá vida a Linda, uma mãe que vai fazer de tudo para salvar o filho.

Na vida real, a vida de Joana Solnado é marcada por uma história de superação. A atriz adoeceu aos 14 anos. Os médicos não sabiam o que Joana Solnado tinha e o que a fazia desmaiar e quase parar de respirar. A neta de Raul Solnado chegou mesmo a estar em morte clínica, como já relatou numa entrevista.

«Estive em morte clínica e nunca ninguém soube o que me levou a isso», contou. «Eu sou uma pessoa com uma sensibilidade enorme, principalmente em relação às energias… e pode ter estado relacionado. Eu desmaiava e ficava sem respirar, só que um dia fiquei muito tempo».

Este acontecimento marca a sua vida, dado que ainda hoje se considera uma pessoa mística. «Foi um aviso: cuidado, tens uma sensibilidade diferente, preciso de um tempo diferente para as coisas».

A importância da família e a vida no Brasil

Joana Solnado tem duas filhas: Amora, nascida da relação com Vinicius Mariano, e Flor, que veio ao mundo fruto do amor, já terminado, com Nuno Queiroz Ribeiro.

Antes de regressar a Portugal e à novela «Coração de Mãe», Joana Solnado viveu no Brasil, onde reencontrou o amor após a separação do pai da primeira filha. É no Brasil que tem a sua vida estabelecida e foi lá que viveu uma pausa na carreira, na qual aproveitou para escrever, realizar e investir em negócios.

E há outro acontecimento que marca a vida de Joana Solnado. Quando tinha 27 anos, também mudou drasticamente de vida. Abandonou tudo e partiu numa viagem de mochila às costas. «Acabei a peça, acabei a novela, acabei o casamento, peguei numa mochila de 4 kg e fui para o Sudeste Asiático durante um ano. E foi o meu grito do Ipiranga, foi maravilhoso».

Reveja agora uma das cenas mais marcantes de «Coração de Mãe»: