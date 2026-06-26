Joana Solnado está de regresso às novelas da TVI. Mas, há mais nomes surpreendentes

A TVI prepara uma das suas grandes apostas na ficção nacional com a novela «Coração de Mãe», que promete reunir um elenco de luxo e marcar o regresso de vários atores bem conhecidos do público.

Entre as novidades, destaca-se o regresso de Joana Solnado às novelas da estação de Queluz de Baixo. A atriz integra o elenco desta nova produção, naquele que é um dos regressos mais surpreendentes à ficção da TVI.

Mas Joana Solnado não é a única cara conhecida a voltar ao canal. Também Paulo Rocha e Virgílio Castelo regressam à TVI para integrar o elenco de «Coração de Mãe», reforçando uma produção que reúne alguns dos nomes mais reconhecidos da representação portuguesa.

Outra das surpresas passa pelo regresso de Pedro Granger e Marco Delgado à ficção da TVI, juntando-se a um elenco recheado de talento.

Elenco de luxo para «Coração de Mãe»

Além dos regressos de Joana Solnado, Paulo Rocha, Virgílio Castelo, Pedro Granger e Marco Delgado, a nova novela contará ainda com um vasto leque de atores:

Ana Bustorff, Bruno Rodrigues, Dinis Lima, Diogo Morgado, Fernanda Serrano, Frederico Barata, Heitor Lourenço, Júlia Vale, Lia Carvalho, Liliana Santos, Maria D'Aires, Maria José Paschoal, Maria Nunes, Rafael Paes, Raquel Cabaço Pereira, Rodrigo Machado, Rosa do Canto, Salvador Rio, Sara Carinhas, Susana Arrais e Yasmin Silva.

O enredo

Linda da Silva sempre lutou para dar uma vida digna aos dois filhos, Guga e Verónica, enquanto enfrentava um casamento marcado pela violência doméstica. Durante anos, suportou o inferno em silêncio, tentando proteger as crias, até ao dia em que percebe que continuar naquele casamento é uma condenação para todos. Quando denuncia o marido, a sua vida cruza-se com João, um polícia íntegro e apaixonado que se torna o seu grande apoio e o amor da sua vida. Mas o seu destino volta a colapsar quando Guga, num ato desesperado para a salvar de mais uma agressão, acaba por matar o pai e é preso. Linda passa a viver apenas com um objetivo: libertar o filho da prisão.

É neste contexto que surge Bento Soler Toledo, um milionário poderoso que, pressionado pelo pai, Raimundo, se vê envolvido numa disputa de sucessão de poder e legado. Quando Bento conhece Linda, vê nela não só uma mulher diferente de todas as outras, mas também a peça que pode ajudá-lo a conquistar a confiança do patriarca. Bento avança, então, para uma proposta absurda, mas irrecusável: casar com ele em troca da libertação do filho. Desesperada e sem alternativas, Linda acaba por aceitar, sacrificando o seu amor por João e entrando num império de luxo e manipulação onde nada é verdadeiramente gratuito.

Linda passa a viver entre dois mundos: o da mãe disposta a tudo para salvar o filho e o da mulher presa num casamento falso e perigoso com um homem absolutamente obcecado. Enquanto Bento conquista poder e influência no seio familiar, moldando-a à imagem que o pai idealiza, ela vê-se cada vez mais afastada de si própria. Mais tarde e com o filho solto, a sua felicidade não será absoluta, mas Linda ganhará a desejada liberdade quando descobrir o segredo macabro que o marido esconde.

«Coração de Mãe» tem como palco a cidade lisboeta e contará com o amor mais forte de todos – o de uma Mãe pelos seus filhos –, coexistindo entre dois mundos desiguais e opostos em que, na base, estará sempre a mesma figura: Linda, uma inesquecível mulher-furacão e o seu, também ele uma personagem e um protagonista, Coração de Mãe.

Autoria: Sara Sampaio Simões | Elisabete Moreira | Ricardo Silveirinha

«Coração de Mãe» promete ser uma das grandes apostas da TVI

Com um elenco que junta atores consagrados e novos talentos, «Coração de Mãe» perfila-se como uma das produções mais aguardadas da TVI.

O regresso de Joana Solnado, acompanhado por nomes como Paulo Rocha, Virgílio Castelo, Pedro Granger e Marco Delgado, reforça a aposta do canal numa novela que promete conquistar os telespectadores e marcar a próxima temporada da ficção nacional.