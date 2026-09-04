Treze anos depois, Joana Solnado regressa às novelas da TVI: “É uma honra enorme estar a dar voz a tantas mulheres”

Treze anos depois de ter integrado uma novela da TVI, Joana Solnado está de regresso à ficção da estação. A atriz é uma das protagonistas de “Coração de Mãe”, a nova aposta do canal, apresentada durante o evento de lançamento da nova grelha de programação do canal.

Na apresentação, Joana Solnado surgiu elegante, com umas calças vermelhas e um top branco. Mas houve um detalhe que não passou despercebido: os brincos dourados escolhidos pela atriz completavam um visual sofisticado e discreto, que rapidamente se destacou.

O regresso da atriz à ficção da TVI acontece através da personagem Linda da Silva, uma mulher que enfrenta uma realidade marcada pela violência doméstica e que luta para proteger os filhos. Em declarações ao Digital da TVI, Joana Solnado assumiu a importância deste projeto e da mensagem que pretende transmitir através da personagem: " É uma honra enorme estar a dar voz à Linda e a tantas outras mulheres”, afirmou a atriz, sublinhando a relevância do tema abordado pela novela.

“Coração de Mãe” reúne um elenco de peso e marca também o regresso de outros nomes conhecidos à ficção da estação, como Paulo Rocha, Virgílio Castelo, Pedro Granger e Marco Delgado. A história acompanha Linda, uma mãe que vê a sua vida transformada depois de anos de sofrimento e de um acontecimento trágico que envolve o filho.

Com uma narrativa centrada no amor incondicional de uma mãe e em temas sociais atuais, “Coração de Mãe” é uma das grandes apostas da TVI para a nova temporada. E para Joana Solnado, este regresso representa não apenas um reencontro com a estação, mas também a oportunidade de dar rosto a uma história que promete tocar muitos espectadores.