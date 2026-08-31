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Coração de mãe

Uma história de amor incondicional está prestes a começar: “Coração de Mãe” estreia a 7 de setembro na TVI

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 53min
Uma história de amor incondicional está prestes a começar: “Coração de Mãe” estreia a 7 de setembro na TVI - TVI

Até onde pode ir uma mãe para proteger quem ama?

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A espera está a chegar ao fim. «Coração de Mãe», a nova grande aposta de ficção da TVI, estreia já no dia 7 de setembro, marcando também o aguardado regresso de Joana Solnado à TVI.

A nova produção da TVI promete levar aos ecrãs uma história intensa, marcada por emoção, drama e decisões capazes de mudar para sempre a vida das personagens. As primeiras imagens da novela já foram divulgadas e revelam alguns dos momentos mais fortes desta história.

Com as gravações a decorrer a bom ritmo, está tudo a postos para a estreia de «Coração de Mãe», que chega à televisão já na próxima semana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Produzida pela Plural Entertainment e escrita por Sara Sampaio Simões, Elisabete Moreira e Ricardo Silveirinha, a novela explora os limites do amor incondicional e os sacrifícios que uma mãe é capaz de fazer por quem ama. Ao longo da história, os dilemas sociais e as consequências de determinadas escolhas assumem um papel central.

A grande questão que atravessa «Coração de Mãe» é precisamente: até onde pode ir uma mãe para proteger quem ama?

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A resposta começa a ser revelada a partir de 7 de setembro, na TVI, numa estreia que marca o regresso de Joana Solnado à TVI.

 

Todas as novidades sobre «Coração de Mãe», incluindo as primeiras imagens e os detalhes da história, vão continuar a ser acompanhadas no nosso site e nas redes sociais.

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