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Coração de mãe

A vida inacreditável de Joana Solnado: a morte clínica, a mudança drástica de vida e a importância da mística

  • Ricardina Batista
  • Há 3h e 22min
A vida inacreditável de Joana Solnado: a morte clínica, a mudança drástica de vida e a importância da mística - TVI

É uma das estrelas de «Coração de Mãe», mas a vida de Joana Solnado também tem uma história marcante

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Joana Solnado é uma das estrelas que está a dar cartas na novela «Coração de Mãe», que estreou esta semana, na TVI. A atriz, de 42 anos, regressa à representação com um papel de protagonista. Dá vida a Linda, uma mãe que vai fazer de tudo para salvar o filho.

Na vida real, a vida de Joana Solnado é marcada por uma história de superação. A atriz adoeceu aos 14 anos. Os médicos não sabiam o que Joana Solnado tinha e o que a fazia desmaiar e quase parar de respirar. A neta de Raul Solnado chegou mesmo a estar em morte clínica, como já relatou numa entrevista.

«Estive em morte clínica e nunca ninguém soube o que me levou a isso», contou. «Eu sou uma pessoa com uma sensibilidade enorme, principalmente em relação às energias… e pode ter estado relacionado. Eu desmaiava e ficava sem respirar, só que um dia fiquei muito tempo».

Este acontecimento marca a sua vida, dado que ainda hoje se considera uma pessoa mística. «Foi um aviso: cuidado, tens uma sensibilidade diferente, preciso de um tempo diferente para as coisas».

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A importância da família e a vida no Brasil

Joana Solnado tem duas filhas: Amora, nascida da relação com Vinicius Mariano, e Flor, que veio ao mundo fruto do amor, já terminado, com Nuno Queiroz Ribeiro.

Antes de regressar a Portugal e à novela «Coração de Mãe», Joana Solnado viveu no Brasil, onde reencontrou o amor após a separação do pai da primeira filha. É no Brasil que tem a sua vida estabelecida e foi lá que viveu uma pausa na carreira, na qual aproveitou para escrever, realizar e investir em negócios.

E há outro acontecimento que marca a vida de Joana Solnado. Quando tinha 27 anos, também mudou drasticamente de vida. Abandonou tudo e partiu numa viagem de mochila às costas. «Acabei a peça, acabei a novela, acabei o casamento, peguei numa mochila de 4 kg e fui para o Sudeste Asiático durante um ano. E foi o meu grito do Ipiranga, foi maravilhoso».

Reveja agora uma das cenas mais marcantes de «Coração de Mãe»:

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