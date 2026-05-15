Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno é apanhado na cama com Melanie

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) pergunta a João (Carlos Félix) por Bruno (João Arrais). Decide ir acordá-lo, mas ele não está no quarto e a cama está feita. João diz que não deu conta dele sair. Sara pergunta por Melanie (Beatriz Costa) e resolve ir ter com ela ao quarto.
Sara bate à porta do quarto de Melanie e ela acorda. A jovem acorda Bruno e diz-lhe que Sara está ali. Melanie entreabre a porta e finge naturalidade, mas Sara entra e fica atordoada ao ver Bruno na cama da amiga.
Bruno diz que Sara não tem o direito de lhe pedir satisfações sobre com quem dorme. Sara afirma que só estava preocupada com a amiga, mas já viu que está a ser bem tratada. Bruno acha que ela está com ciúmes, mas Sara nega. Melanie diz a Bruno que o beijo de ontem não significou nada.
