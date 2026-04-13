Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno morre de medo de Estela

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) está ansioso por não ter novidades de Estela e quer ir à clínica. Cris (José Condessa) e Melanie (Beatriz Costa) aconselham-no a não fazer isso, pois estaria a dar-lhe esperança. Bruno vai tentar falar com Sara (Joana de Verona) mais uma vez.

Bruno está à espera de Sara para saber novidades de Estela. Ela chega e conta que Estela teve uma overdose de comprimidos, mas desconfia que tenha sido só para chamar a atenção. Sara diz que ela está obcecada com Bruno e ele teme que ela volte a persegui-lo. Sara acha que não, pois ameaçou-a com a polícia e descobriu coisas graves.

Recorde-se que Estela sempre pareceu ser um pouco descompensada: