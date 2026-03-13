Vem aí «Amor à Prova»: Nelson perde a fé enquanto espera por notícias de Sara

Em «Amor à Prova», Nelson confessa que Bruno (João Arrais)e Cris (José Condessa) são como família para ele, mas precisamente por isso sente-se ainda mais magoado por lhe terem escondido que Sara (Joana de Verona) andava envolvida em corridas. A revolta e a frustração tomam conta dele, tornando difícil aceitar o que aconteceu. São tenta encorajá-lo a manter a esperança, apelando à fé, mas Nelson responde com amargura que a fé não serve de nada, pois Sara não estaria naquela situação se realmente ajudasse. Ainda assim, admite que só voltará a acreditar se a filha conseguir recuperar.
Consumido pela angústia e pela incerteza, Nelson desespera por notícias de Sara, enquanto São tenta manter uma postura otimista e tranquilizadora. A tensão termina quando Marco chama pela família de Sara e revela que ela finalmente acordou.
Aliviado, Nelson pergunta se pode vê-la e entra no quarto. Ao encontrar a filha consciente, não consegue conter a emoção. Sara, por sua vez, pede desculpa entre lágrimas e pergunta imediatamente por Cris, dizendo que precisa de o ver.