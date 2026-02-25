Vem aí em «Amor à Prova»: Ajuda secreta de Cris a Alice gera grande conflito

Amor à Prova

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:32
Cris fica entre a espada e a parede.

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) acha arriscado Cris (José Condessa) estar a arranjar o carro de Alice (Mafalda Marafusta) ali na oficina, pois alguém pode descobrir e Sara acabar por saber. Cris acha que ninguém vai saber, pois não fez ficha de cliente e só ali estão os dois. Bruno pergunta se conseguiu resolver o problema de André (Lucas Dutra). Cris revela que disse o que pensava, mas cabe a Alice decidir o que fazer.

Melanie não acha bem que Cris tenha arranjado o carro de Alice em segredo e sente-se mal por ter de esconder mais aquilo de Sara. Bruno tenta minimizar e diz que foi para Alice reconsiderar e não despedir André. Bruno avisa que não pode meter-se mais entre Cris e Sara.

Cris pergunta a Melanie (Beatriz Costa) porque lhe pediu para vir mais cedo. Melanie revela que já sabe que as donas da taqueria são da família de Nico e que Cris arranjou o carro de Alice. Cris exaspera, farto daquele assunto. Melanie pergunta-lhe quando vai contar tudo a Sara ou se tem de ser ela a contar. Cris fica tenso.

Recorde-se que Cris e Alice já se beijaram:

 

