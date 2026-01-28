Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno vira-se contra Cris?

Bruno não está para brincadeiras.

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) está de volta de um carro, mas não está muito inspirado. Cris (José Condessa) pergunta-lhe se está de mau-humor e Bruno diz ter uma coisa para lhe contar. Cris já sabe que Sara (Joana de Verona) dormiu em casa dele e pergunta-lhe se tem mais alguma coisa para lhe contar.

Bruno explica a Cris que Sara aterrou bêbeda no seu sofá, mas podia ter sido num bar e alguém aproveitar-se dela, como tentaram fazer com Melanie (Beatriz Costa). Cris não entende onde Bruno quer chegar e diz que não tem culpa do que aconteceu, mas Bruno acha que sim e que Cris lhe devia dar mais segurança na história do filho biológico.

De recordar que já não é a primeira vez que Bruno avisa o amigo:

