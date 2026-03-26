Bebé a caminho: Ator de novelas da TVI anuncia novidade

João Bettencourt Brito anunciou nas redes sociais que vai ser tio do filho da sua irmã Joana, numa imagem ternurenta onde beija a barriga da grávida.

O ator de 24 anos partilhou o momento especial, celebrando a gravidez da irmã com um beijo carinhoso na barriga, enchendo de emoção os seguidores. Nascido em Lisboa a 31 de agosto de 2001, João equilibra sucesso profissional com laços familiares fortes.

Estreado em 2019 com participações em «Prisioneira», «Na Corda Bamba», e «Quer o Destino» . Em «Quero é Viver», deu vida a Matias Lobo Andrade, papel que cativou o público pela intensidade. Atualmente em «A Protegida» dá vida a Gonçalo Azevedo.