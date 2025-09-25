Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) e Duarte (Gonçalo Braga) vão beber um copo ao bar onde Óscar (Joaquim Horta) e José Diogo (Pedro Sousa) estão a trabalhar. JD contou a Óscar o que Duarte fez, porque se preocupam com Gonçalo. Este sente-se culpado pelo que fez a Duarte e quer confiar nele e ajudá-lo.
Duarte coloca MD na bebida de Gonçalo, sem que ele veja. Hacker observa e filma Óscar e todas as suas movimentações.
Gonçalo estranha ver Gina (Paula Neves) ali. Ela acaba por contar que Nuno a traiu e que precisava de espairecer. Gonçalo não estava à espera daquilo e está muito eufórico por causa da droga. Gina estranha o comportamento dele. Gonçalo pede shots para ele e Gina. Duarte filma Gonçalo com o intuito de o expor nas redes sociais.
Recorde-se que Gonçalo e Duarte tinham, supostamente, feito as pazes: