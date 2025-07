Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo vai longe demais, deixando Aruna em choque?

Em «A Protegida», Anika limpa a casa e Rahul lê o jornal. Sanjay (Mário Oliveira) diz que a mãe não precisa de estar a limpar e Rahul refere que as mulheres gostam de ter esse papel. Gonçalo (João Bettencourt) chega, apresenta-se e diz que queria pedir permissão para cortejar (Noua Wong). Ficam todos em choque.

Virgílio (Diogo Morgado) aparece e diz a Aruna que tem saudades dela. Virgílio percebe que ainda mexe com ela, mas Aruna recebe uma chamada de Sanjay e como que desperta. Aruna pede a Virgílio para não aparecer mais no ginásio, pede desculpa pelo comportamento do pai e diz que não têm mais nada para falar. Aruna vai a correr para casa.

Aruna chega a casa e fica surpreendida por ver Gonçalo ali. Ele diz que veio pedir permissão à sua família para a cortejar e Aruna fica em choque.

De relembrar que Gonçalo já se tentou aproximar de Aruna, mas sem sucesso: