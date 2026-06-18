Há 15 anos juntos: ex-moranguito declara-se ao marido com foto única

João Cajuda é atualmente uma das figuras mais reconhecidas no universo digital português ligado às viagens, afirmando-se como um dos mais influentes bloggers de viagens e criadores de conteúdos do país. Para além da sua forte presença nas redes sociais, o empresário também se destaca no setor do turismo através de projetos próprios, incluindo a organização de expedições internacionais.

Entre as experiências mais procuradas, encontram-se as viagens ao Peru e a Machu Picchu, organizadas pela sua agência, que refletem a sua paixão por destinos de grande valor cultural e paisagístico. Este trabalho tem consolidado João Cajuda como uma referência no turismo experiencial, combinando aventura, storytelling e produção de conteúdos digitais.

Nascido a 14 de outubro de 1984, João Cajuda começou por ganhar notoriedade em Portugal como ator, integrando o elenco de várias produções televisivas de sucesso. Entre os seus trabalhos mais conhecidos estão participações em novelas e séries como “Morangos com Açúcar” onde deu vida a Nelson, “Ilha dos Amores” e “Olhos nos Olhos”, que lhe deram visibilidade junto do grande público.

No entanto, após vários anos ligado à representação, o criador de conteúdos decidiu afastar-se do ecrã para se dedicar em exclusivo à sua verdadeira paixão: as viagens e a produção de fotografia e vídeo. Atualmente, o seu percurso profissional está fortemente assente em duas áreas principais: viagens e redes sociais, onde construiu uma comunidade sólida e fiel.

No plano pessoal, João Cajuda vive uma fase marcada pela estabilidade e pelo amor. O empresário casou-se com o seu companheiro de longa data, João Pedro Caldeira, numa relação que tem sido partilhada de forma discreta, mas significativa ao longo dos anos.

Filho do conhecido treinador de futebol português Manuel Cajuda, o criador de conteúdos voltou recentemente a ser tema de destaque ao celebrar o amor com uma publicação especial captada num cenário paradisíaco em Machu Picchu. Na imagem, partilhada nas redes sociais, surge ao lado de João Pedro Caldeira, assinalando uma data muito especial: “15 anos” de relação.

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações positivas por parte dos seguidores, que fizeram questão de deixar mensagens de carinho e felicitações.

Entre os comentários destacam-se expressões como «tão bonitos», «lindos», «parabéns, por mais 10 anos juntos», bem como mensagens mais emotivas que sublinham a importância do amor e da aceitação. Muitos seguidores elogiaram ainda o casal e desejaram que continuem a celebrar muitos mais anos juntos, num ambiente de apoio e celebração do amor.

Relembre-se que João Cajuda deu vida a Nelson nos «Morangos com Açúcar»: