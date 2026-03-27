«Esta é a forma de me despedir»: João Catarré emociona fãs no adeus a ‘Terra Forte'

Chegaram ao fim as gravações da novela ‘Terra Forte’, um projeto que marcou o último ano de muitos profissionais e que agora se despede com emoção e saudade. Para assinalar o encerramento deste capítulo tão especial, o elenco reuniu-se numa festa de arromba, celebrando não só o sucesso da produção, mas também os laços criados ao longo das gravações.

Entre os vários momentos partilhados, foi João Catarré quem mais emocionou os fãs ao fazer uma despedida pública carregada de sentimento. O ator recorreu à rede social Instagram para partilhar um vídeo com imagens inéditas dos bastidores, oferecendo um olhar íntimo sobre o ambiente vivido durante as gravações.

Na publicação, João Catarré deixou palavras que não passaram despercebidas: «Esta é a forma de me despedir deste último ano, desta história, desta Terra Forte que acabámos de contar. Das pessoas que dela fizeram parte não me despeço, apenas lhes deixo um “Até já”, porque nunca irão sair do meu coração. Uma novela escrita por @mjcarioca e com direção artística do @_edgardmiranda**».

A mensagem rapidamente gerou uma onda de reações entre colegas e fãs. Benedita Pereira comentou: «Companheiro de tantas vidas. Até já». Já Sofia Nicholson escreveu: «Que reencontro bom. Soube-me a pouco! Até já! 😍». Entre muitos outros comentários, destacou-se ainda a mensagem carinhosa: «até breve menino lindo. Abraço gigante e obrigada por tudo».

Este adeus à novela ‘Terra Forte’ não representa um fim definitivo, mas sim o encerramento de um ciclo intenso, feito de trabalho, dedicação e companheirismo. Para muitos dos envolvidos, fica a certeza de que os laços criados ultrapassam o ecrã e que este “até já” poderá, no futuro, transformar-se num reencontro.

Sem dúvida, trata-se de uma despedida marcada pela emoção, pela gratidão e pela promessa de novos projetos, que continuarão a juntar estes nomes tão queridos do público português.