Vem aí em «Terra Forte»: António abandona Flor, após descobrir a traição?

Em «Terra Forte», António (João Catarré) questiona Flor (Benedita Pereira) se só continua com ele por uma questão de culpa e vica que ela só continua consigo por se sentir em dívida por ele lhe ter salvado a vida. Flor diz que isso não é verdade, dizendo que o ama de verdade.

A mãe de Rosinha diz ao amrido que errou ao traí-lo, mas não conseguiu evitar, salientando saber que ele no seu lugar nunca lhe faria isso por ser alguém de fortes convicções morais. E, acrecenta, ainda que a decisão de lhe contar a verdade partiu dela, por achar que ele chegar, referindo que não consegue mandar nos sentimentos.

Flor aproxima-se de António e assevera ser mesmo com ele que quer ficar. António afasta-se a dizer ter de pensar, deixando-a desolada.

Recorde-se que Maria de Fátima viu tudo: