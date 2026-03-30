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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: António abandona Flor, após descobrir a traição?

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 3min
Vem aí em «Terra Forte»: António abandona Flor, após descobrir a traição? - TVI

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Em «Terra Forte», António (João Catarré) questiona Flor (Benedita Pereira) se só continua com ele por uma questão de culpa e vica que ela só continua consigo por se sentir em dívida por ele lhe ter salvado a vida. Flor diz que isso não é verdade, dizendo que o ama de verdade.

A mãe de Rosinha diz ao amrido que errou ao traí-lo, mas não conseguiu evitar, salientando saber que ele no seu lugar nunca lhe faria isso por ser alguém de fortes convicções morais. E, acrecenta, ainda que a decisão de lhe contar a verdade partiu dela, por achar que ele chegar, referindo que não consegue mandar nos sentimentos.

Flor aproxima-se de António e assevera ser mesmo com ele que quer ficar. António afasta-se a dizer ter de pensar, deixando-a desolada.

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