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Vem aí em «Terra Forte»: António mente a Flor sobre Débora e a tensão dispara

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:40
Vem aí em «Terra Forte»: António mente a Flor sobre Débora e a tensão dispara - TVI

Sem dó nem piedade, Flor confronta António.

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Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) acusa António (João Catarré) de se ter envolvido rapidamente com Débora (Elisa Volpatto) e questiona se eles já estavam juntos quando ela conheceu Débora no Caluma.

Flor acusa António de se ter envolvido rapidamente com Débora e questiona se eles já estavam juntos quando ela conheceu Débora no Caluma.

António nega a Flor que já estivesse com Débora antes, mas Flor acredita que ele lhe está a mentir.

Recorde-se que foi Débora quem salvou António da morte e que já estão num relação há algum tempo:

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