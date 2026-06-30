Vem aí em «Terra Forte»: António mente a Flor sobre Débora e a tensão dispara

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) acusa António (João Catarré) de se ter envolvido rapidamente com Débora (Elisa Volpatto) e questiona se eles já estavam juntos quando ela conheceu Débora no Caluma.

Flor acusa António de se ter envolvido rapidamente com Débora e questiona se eles já estavam juntos quando ela conheceu Débora no Caluma.

António nega a Flor que já estivesse com Débora antes, mas Flor acredita que ele lhe está a mentir.

Recorde-se que foi Débora quem salvou António da morte e que já estão num relação há algum tempo: