Vem aí em «Terra Forte»: Ciúmes de António voltam a explodir e Flor coloca limites

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:57
Vem aí em «Terra Forte»: Ciúmes de António voltam a explodir e Flor coloca limites - TVI

Flor não está para brincadeiras.

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) olha chocado para Flor (Benedita Pereira) a dizer que não lhe sai da cabeça a hipótese de ele e Maria de Fátima (Rita Pereira) já estarem combinados para que ele a seduzisse para depois no fim ficarem juntos. Sammy diz que nesse caso ela está a pôr em causa tudo o que viveram. António (João Catarré)  surge a questionar Flor e Sammy se estão a ter uma discussão amorosa. Ambos o olham comprometidos.

António permanece a dizer enciumado a Flor não gostar como Sammy olha para ela, achando que deviam sair daquela casa. Flor corta a dizer-lhe para confiar nela, precisando isso sim de tratar agora de tirar Marcus (Vitor Hugo) da cadeia para descobrir os segredos de Maria de Fátima.

