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Vem aí «Terra Forte»: Débora não suporta saber que António vai viajar com Flor e toma decisão radical

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 10min
Vem aí «Terra Forte»: Débora não suporta saber que António vai viajar com Flor e toma decisão radical - TVI

Débora está furiosa.

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Em «Terra Forte», António (João Catarré) conta a Débora (Elisa Volpatto) que terá de viajar até Buenos Aires para procurar Dudu e Rosinha. Mostra-se constrangido, antecipando que Débora não ficará satisfeita ao saber com quem vai fazer a viagem.

A reação não tarda: Débora fica irritada ao perceber que Flor (Benedita Pereira) vai acompanhá-lo, juntamente com Sammy (José Fidalgo). Acredita que esta será uma oportunidade para Flor se reaproximar de António.

Determinada a mostrar ao companheiro o quanto ele é importante para si, Débora propõe arranjar um avião privado para a viagem. Rambo (José Mata) concorda e prontifica-se a tratar de tudo para conseguirem um avião privado com destino a Buenos Aires.

Enquanto isso, Sammy e Flor procuram voos comerciais, mas deparam-se com opções que implicam sempre fazer escala.

António informa-os então de que Débora já tratou de arranjar um avião privado e garante que não precisam de se preocupar, para já, com as despesas da viagem.

Perante a novidade, Flor reage com evidente desagrado.

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