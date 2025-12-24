Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma grave acusação a António

Em «Terra Forte», António (João Catarré) olha comprometido para Rosa Maria (Custódia Gallego) a perguntar-lhe se foi ele que foi dizer a Maria de Fátima (Rita Pereira) que Sammy (José Fidalgo) tinha estado ali a visitar Flor (Benedita Pereira).

António esboça ar tenso por Rosa Maria lhe dizer que ele quase fez o casamento de Maria de Fátima e Sammy acabar, alertando-o que só se prejudica a si próprio com aquilo por correr o risco de Sammy ficar livre para tentar reconquistar Flor. Ambos sorriem aliviados por médico lhes dizer que está tudo bem com Flor, que vai recuperar sem sequelas.

De relembrar que António não tem estado para brincadiras com Sammy: