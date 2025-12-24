Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma grave acusação a António

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:08
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma grave acusação a António - TVI

A mãe de Flor deixa, ainda, um alerta.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», António (João Catarré) olha comprometido para Rosa Maria (Custódia Gallego) a perguntar-lhe se foi ele que foi dizer a Maria de Fátima (Rita Pereira) que Sammy (José Fidalgo) tinha estado ali a visitar Flor (Benedita Pereira).

António esboça ar tenso por Rosa Maria lhe dizer que ele quase fez o casamento de Maria de Fátima e Sammy acabar, alertando-o que só se prejudica a si próprio com aquilo por correr o risco de Sammy ficar livre para tentar reconquistar Flor. Ambos sorriem aliviados por médico lhes dizer que está tudo bem com Flor, que vai recuperar sem sequelas.

De relembrar que António não tem estado para brincadiras com Sammy:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy desaba em lágrimas ao visitar Flor no hospital e ela reage inesperadamente

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy não esconde mais, declara-se a Flor e promete lutar por ela

Terra Forte

Vem aí em «A Protegida»: Segredos de Hector ameaçados com o reaparecimento de JD

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha muda de ideias e vai assumir o namoro com Dudu?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Com Flor no hospital, Maria de Fátima assume ter contas para ajustar com ela

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Após troca de acusações, Maria de Fátima dá um estalo a Dudu

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Jennifer já sabe quem é Vivi e tem muito a dizer

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima espera Sammy, mas recebe visita inesperada

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Natal sem erros: o truque essencial para cozer bacalhau no ponto certo

Ontem
1

Casal de atores famoso fica noivo! O anel é único e original

Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma grave acusação a António

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: António apanha Sammy e Flor em momento comprometedor

Terra Forte
qui, 20 nov
4

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
dom, 14 dez
5

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Com Flor no hospital, Maria de Fátima assume ter contas para ajustar com ela

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim

A Protegida
Hoje

Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

Hoje

Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Queridos Papás
Hoje

Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha muda de ideias e vai assumir o namoro com Dudu?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»

Hoje

Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

Hoje

Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Queridos Papás
Hoje

Aos 39 anos, empresária de sucesso deslumbra com corpo escultural em biquíni

Ontem

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

Ontem

«Que mulherão»: Apresentadora arrasa com imagens em lingerie e deixa fãs sem palavras

Queridos Papás
Ontem
Mais Fora do Ecrã