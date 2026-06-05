Vem aí em «Terra Forte»: António e Débora assumem a relação?

Em «Terra Forte», Débora (Elisa Volpatto) admite a António (João Catarré) estar muito feliz com a novidade de ele ter ficado solteiro, referindo que assim não há entraves a que possam ficar juntos. António disfarça o seu comprometimento.

António pede a Débora mais um tempo para assumirem uma relação, confessando que só José (Paulo Calatré) sabe que foi com ela que passou aqueles três anos, preferindo esconder isso de toda a gente para não pensarem que não voltou antes por causa dela.

Recorde o momento em que António contou tudo a José: