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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: António e Débora assumem a relação?

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 21min
Vem aí em «Terra Forte»: António e Débora assumem a relação? - TVI

Ele chegam a um entendimento.

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Em «Terra Forte», Débora (Elisa Volpatto) admite a António (João Catarré) estar muito feliz com a novidade de ele ter ficado solteiro, referindo que assim não há entraves a que possam ficar juntos. António disfarça o seu comprometimento.

António pede a Débora mais um tempo para assumirem uma relação, confessando que só José (Paulo Calatré) sabe que foi com ela que passou aqueles três anos, preferindo esconder isso de toda a gente para não pensarem que não voltou antes por causa dela.

Recorde o momento em que António contou tudo a José:

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