Vem aí em «Terra Forte»: António não resiste ao que sente e procura Débora

Em «Terra Forte», José (Paulo Calatré) incentiva António (João Catarré) a contactar Débora (Elisa Volpatto), lembrando-lhe que está livre. António admite estar dividido entre Flor (Benedita Pereira) e Débora. Nesse momento, vê Débora entrar com o dono do bar, e trocam um olhar intenso.
José diz a António já ter percebido por que ele gostou tanto de Débora, dizendo que ela é efetivamente muito atraente. António olha-o constrangido. António liga para Débora, que sorri a dizer que ele sabe perfeitamente por que ela ficou por Florianópolis.
Débora diz a António que decidiu ficar por achar que ele poderia precisar dela. António acaba por sorrir, assentindo à proposta dela de se encontrarem. José continua a tecer loas à beleza de Débora, António olha-o irritado. Débora sorri feliz com a perspetiva de conseguir ficar com António.
Recorde-se que José foi a única pessoa a quem António falou de Débora: