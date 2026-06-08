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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: António recebe uma proposta de emprego repentina

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 46min
Vem aí em «Terra Forte»: António recebe uma proposta de emprego repentina - TVI

Ele não esperava por isto.

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Em «Terra Forte», Mané (Simão Fumega) e Vini (Gustavo Alves) ficam surpreendidos ao saber por Joana (Vera Macedo) que Débora (Elisa Volpatto) comprou o Caluma. Vini diz que já não se importa, pois quer mudar-se para o Rio de Janeiro. Mané insiste em ir com ele. Joana acrescenta que Débora pretende mudar o chef do bar.

António (João Catarré) estranha que Débora tenha fechado o bar para se encontrarem. Fica atónito quando ela revela que comprou o espaço e que o quer como chef, usando isso como desculpa para o conhecer.

Recorde o momento em Débora fez a proposta:

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