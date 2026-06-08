Vem aí em «Terra Forte»: António recebe uma proposta de emprego repentina

Em «Terra Forte», Mané (Simão Fumega) e Vini (Gustavo Alves) ficam surpreendidos ao saber por Joana (Vera Macedo) que Débora (Elisa Volpatto) comprou o Caluma. Vini diz que já não se importa, pois quer mudar-se para o Rio de Janeiro. Mané insiste em ir com ele. Joana acrescenta que Débora pretende mudar o chef do bar.
António (João Catarré) estranha que Débora tenha fechado o bar para se encontrarem. Fica atónito quando ela revela que comprou o espaço e que o quer como chef, usando isso como desculpa para o conhecer.
Recorde o momento em Débora fez a proposta: