Vem aí em «Terra Forte»: Há um vídeo, que compromete António e ameaça destruir a sua reputação

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) mostra a Glória (Maria João Pinho) um vídeo onde António (João Catarré) aparece a beijar outra mulher dentro da casa de e Rosa Maria (Custódia Gallego). Glória fica chocada. Álvaro defende que António tem direito a seguir em frente e vendo vantagens em Flor vir a saber do caso para acabar com os conflitos.

Álvaro afirma que pretende fazer o vídeo chegar a Flor e pede ajuda a Glória. Ela recusa, dizendo que não quer interferir na vida alheia. Álvaro acusa-a de hipocrisia por causa do seu passado. Glória finge não saber quem é a mulher do vídeo, mas pede uma cópia “para tentar descobrir”. Álvaro envia-lhe o vídeo.

Depois de Álvaro sair, Glória age imediatamente: envia o vídeo a José (Paulo Calatré) e telefona-lhe. Conta que foi Álvaro quem arranjou o vídeo e alerta que ele quer fazer chegar a gravação a Flor, o que pode causar problemas sérios a António. Zé decide falar urgentemente com António. Glória fica inquieta.

Álvaro entra em casa a dizer a Rosa Maria que já arranjou maneira de fazer Flor esquecer António de vez, pedindo-lhe que veja o vídeo que tem no telefone.

José alerta António que vêm aí problemas graves para ele, mostrando-lhe o vídeo dele a beijar Débora (Elisa Volpatto), dizendo-lhe que ele está na posse de Álvaro, que pretende fazê-lo chegar a Flor.