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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Relação de António e Débora é descoberta

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 19min
Vem aí em «Terra Forte»: Relação de António e Débora é descoberta - TVI

É o fim do segredo.

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Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho), Álvaro (José Wallenstein) e Rosa Maria (Custódia Gallego) chegam desalentados a casa por causa de Dudu (Tomás Taborda). Glória esboça ar comprometido quando Álvaro comenta que Flor conseguiria esquecer de vez António (João Catarré) se ele tivesse outra mulher. Álvaro percebe.

Álvaro pressiona Glória para lhe contar se António está a andar com alguém. Glória acaba por dizer-lhe para estar atento com quem António está em casa se quer descobrir alguma coisa. Álvaro sai disparado para a rua já com um plano em mente.

Luzilei esboça ar pouco receptivo ao pedido de Álvaro para que vigie António para terem provas que ele anda com outra mulher, mas Álvaro insiste que só assim Flor o esquecerá e será feliz com Sammy. Luzilei acaba por aceder.  

Luzilei filma Débora (Elisa Volpatto) a sair de casa de António, com este a despedir-se dela com um beijo na boca. Luzilei esboça ar atónito com aquela novidade.

Recorde-se que eles têm tentado esconder a relação e construir uma narrativa:

Histórias sem pausas?
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