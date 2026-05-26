Vem aí em «Terra Forte»: Comportamento de António gera tensão na família e há quem queira explicações

Há 3h e 22min

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) comenta com Dudu (Tomás Taborda) que António (João Catarré) pode ter estado com outra mulher, dado o seu aspeto mais cuidado.

Dudu quer contar a Sammy a suspeita sobre António (João Catarré). Leumi (Cassiano Carneiro) critica Susette, insinuando interesses ocultos.

Álvaro mostra-se incrédulo com a indecisão de Flor e defende que ela deveria escolher Sammy, deixando Rosa Maria surpresa.

Dudu sugere a Sammy investigar o passado recente de António, mas este recusa para evitar conflitos com Flor.

Recorde-se que ele esteve com Débora: