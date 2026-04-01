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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: O passado trágico de António

  • TVI Novelas
  • 1 abr, 11:18
Vem aí em «Terra Forte»: O passado trágico de António - TVI

O marido de Flor esconde uma grande tristeza.

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Em «Terra Forte», António (João Catarré) fica incomodado por José (Paulo Calatré) lhe dizer que ele tem de aceitar que Sammy (José Fidalgo) ainda goste de Flor (Benedita Pereira), recordando-o que ele ainda não tinha esquecido Ana quando conheceu Flor.

José tenta fazer ver a António ser possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, dizendo que se Ana e a filha ainda estivessem vivas ele também enfrentaria esse dilema com Flor.

António admite que foi Deus quem colocou Flor na sua vida para o compensar pela perda de Ana e da filha, vendo em Rosinha a encarnação da sua filha que morreu. José insiste que ele tem de perceber que Flor pode gostar tanto dele como de Sammy, referindo que lhe sucedia o mesmo se Ana estivesse viva.

Recorde uma das conversas mais marcantes de António e Flor:

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