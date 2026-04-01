Vem aí em «Terra Forte»: O passado trágico de António

Em «Terra Forte», António (João Catarré) fica incomodado por José (Paulo Calatré) lhe dizer que ele tem de aceitar que Sammy (José Fidalgo) ainda goste de Flor (Benedita Pereira), recordando-o que ele ainda não tinha esquecido Ana quando conheceu Flor.

José tenta fazer ver a António ser possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, dizendo que se Ana e a filha ainda estivessem vivas ele também enfrentaria esse dilema com Flor.

António admite que foi Deus quem colocou Flor na sua vida para o compensar pela perda de Ana e da filha, vendo em Rosinha a encarnação da sua filha que morreu. José insiste que ele tem de perceber que Flor pode gostar tanto dele como de Sammy, referindo que lhe sucedia o mesmo se Ana estivesse viva.

Recorde uma das conversas mais marcantes de António e Flor: