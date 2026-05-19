Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: António está vivo e escondido com medo de morrer

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 37min
Vem aí em «Terra Forte»: António está vivo e escondido com medo de morrer - TVI

Um verdadeiro pesadelo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», numa casa na Bahia, Débora chega com peixe fresco. Vemos um homem de costas, e quando se vira percebemos que é António (João Catarré) que está ali com ela.

Ele lastima-se a Débora que hoje acordou mais angustiado que é habitual, estando mesmo saturado de ter de estar escondido para que Alexandre não o mate se souber que ele está vivo. Ele diz que lhe será eternamente grato por lhe ter salvado a vida, comparando-a a Flor (Benedita Pereira). Débora disfarça o seu desapontamento.

FLASHBACK INÉDITO: Capitão olha surpreso para Débora a tratar dos ferimentos de António. Débora pede ao capitão que a ajude a salvar aquele homem e os leve para a Bahia sem dizer nada a Alexandre, prometendo-lhe ir ter aquele gesto em consideração quando um dia herdar o império do pai. Capitão hesita.

De relembrar que António sempre fez tudo por Flor:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Leumi quebra a regra e avisa Cobra que Maria de Fátima quer matá-lo

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima leva uma tareia?

Terra Forte

Terra Forte: Toda a verdade sobre o que aconteceu a António

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Álvaro agride Rufino no casamento de Sammy e Flor

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: O momento arrepiante em que Flor e Sammy se tornam marido e mulher

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Luxo e mais luxo! Conheça o homem que está a ajudar Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: A entrada estrondosa de Flor na igreja

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Rufino é libertado e nem imagina quem o vai buscar à prisão

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

João Lagarto, Domingos de «Amor à Prova», é pai de um famoso ator

sáb, 16 mai
1

Cresceram juntos, conquistaram a televisão e hoje são inseparáveis

Amor à Prova
dom, 17 mai
2

“Preenche a pele em uma hora”: está mais barato o creme que devolve 10 anos ao nosso rosto

Ontem
3

«Os pais deviam dizer isto aos filhos diariamente»: Com apenas 11 anos, Luisinha Guanilho dá uma lição a muitos pais

sex, 15 mai
4

Exclusivo «Terra Forte»: Após sair da prisão, Rufino é agredido no casamento de Flor e Sammy

Terra Forte
ter, 28 abr
5

Rita Pereira recebe centenas de mensagens sobre «Terra Forte»: «Das melhores interpretações de sempre»

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: António aparece e deixa Flor em choque

Terra Forte
dom, 17 mai

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás droga Alice

Amor à Prova
Hoje

Este é um dos casais sensação do país. E, a declaração de amor dele está a emocionar todos

Amor à Prova
Hoje

Rita Pereira recebe centenas de mensagens sobre «Terra Forte»: «Das melhores interpretações de sempre»

Terra Forte
Ontem

Ana Guiomar surpreende com look arrojado, mas foi este detalhe que deixou os fãs ao rubro

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: A falar com David, Laura descai-se e revela o esquema de Amália

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Este é um dos casais sensação do país. E, a declaração de amor dele está a emocionar todos

Amor à Prova
Hoje

Rita Pereira faz desabafo duro sobre privação de sono: “Só quem passa entende”

Terra Forte
Ontem

Rita Patrocínio vive dias desafiantes e explica o motivo: «Mais desaparecida por aqui»

Ontem

Apresentadora famosa lança alerta sobre a educação dos filhos: «Serão bons maridos, pais e cidadãos íntegros»

Ontem

Ana Guiomar surpreende com look arrojado, mas foi este detalhe que deixou os fãs ao rubro

Amor à Prova
Ontem

Rita Pereira recebe centenas de mensagens sobre «Terra Forte»: «Das melhores interpretações de sempre»

Terra Forte
Ontem
Mais Fora do Ecrã