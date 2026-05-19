Vem aí em «Terra Forte»: António está vivo e escondido com medo de morrer

Em «Terra Forte», numa casa na Bahia, Débora chega com peixe fresco. Vemos um homem de costas, e quando se vira percebemos que é António (João Catarré) que está ali com ela.

Ele lastima-se a Débora que hoje acordou mais angustiado que é habitual, estando mesmo saturado de ter de estar escondido para que Alexandre não o mate se souber que ele está vivo. Ele diz que lhe será eternamente grato por lhe ter salvado a vida, comparando-a a Flor (Benedita Pereira). Débora disfarça o seu desapontamento.

FLASHBACK INÉDITO: Capitão olha surpreso para Débora a tratar dos ferimentos de António. Débora pede ao capitão que a ajude a salvar aquele homem e os leve para a Bahia sem dizer nada a Alexandre, prometendo-lhe ir ter aquele gesto em consideração quando um dia herdar o império do pai. Capitão hesita.

De relembrar que António sempre fez tudo por Flor: