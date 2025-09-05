Novo projeto do filho de Pedro Lima promete salvar muitas pessoas

João Francisco Lima, filho do falecido ator Pedro Lima, recorreu ao Instagram para partilhar com os seguidores um marco muito especial: a evolução do projeto Mind Match, uma plataforma dedicada a elevar a saúde mental em Portugal.

Na primeira fotografia da publicação, João Francisco Lima surge sorridente, com um computador portátil na mão. Nas imagens seguintes, destacou o trabalho desenvolvido ao longo de um ano, deixando claro que o caminho até aqui foi feito de dedicação, esforço e resiliência.

"Sabem o que é isto? 1 ano de trabalho. 400+ psicólogos por todo o território nacional; 1500+ pessoas receberam encaminhamento profissional e seguro; Horas de trabalho; Dias de medos e hesitações. E é apenas o início."

Na legenda, o jovem sublinhou a importância de criar uma rede sólida de apoio e apelou à colaboração de psicólogos, clínicas, associações, seguradoras e entidades de saúde pública, reforçando que o objetivo é não deixar ninguém para trás no acesso à saúde mental.

A publicação foi recebida com entusiasmo, acumulando reações como: "Excelente trabalho", "Orgulho máximo!", "Parabéns pela visão e pela coragem!" e "De certeza que irá salvar muitas pessoas que precisam muito de ser ajudadas".

O projeto Mind Match já conta com mais de 400 psicólogos em todo o país e ajudou mais de 1500 pessoas a receber acompanhamento especializado e seguro. João Francisco Lima deixou ainda uma mensagem clara: “Estamos cá. A elevar a saúde mental em Portugal. Sem catch, Mind Match.”

No passado dia 13 de julho, João Francisco Lima voltou a emocionar os seguidores ao partilhar uma experiência comovente nas redes sociais. O jovem, de 25 anos, tornou-se uma voz ativa na área da saúde mental após a morte trágica do pai, em 2020, e continua a inspirar pela sua sensibilidade e empatia.

Desde o falecimento do pai Pedro Lima, que marcou o país, João Francisco Lima mergulhou no universo da saúde mental — primeiro para compreender as suas próprias emoções e depois para ajudar os outros. Deu palestras, envolveu-se em projetos e tornou-se uma referência entre os jovens portugueses no combate ao estigma que ainda rodeia este tema.

João Francisco Lima continua a usar a sua voz e experiências pessoais para fazer a diferença — um legado de empatia e força que muitos dizem ser digno do orgulho de Pedro Lima.