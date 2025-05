Filho de Pedro Lima volta atrás, veste a camisola do Sporting e apaga vídeo polémico

Depois de ter gerado polémica com um desabafo emotivo sobre um incidente no jogo da Taça de Portugal, João Francisco Lima, filho do falecido ator Pedro Lima e adepto assumido do Sporting, voltou atrás e esclareceu a sua posição num novo vídeo partilhado nas redes sociais. O jovem decidiu apagar o primeiro vídeo, que tinha causado grande repercussão, e reafirmou o seu amor pelo clube de Alvalade.

O desabafo inicial

Tudo começou no domingo, 25 de maio, quando o Sporting venceu o Benfica por 3-1 e conquistou a Taça de Portugal. Apesar da vitória, a celebração ficou marcada por um momento de grande controvérsia: Matheus Reis, jogador do Sporting, foi filmado a pisar a cabeça do benfiquista Andrea Belotti, durante o jogo no Estádio Nacional.

A situação foi amplamente criticada, sobretudo após o vídeo publicado nas redes sociais do clube onde, em tom de brincadeira, se ouve: «Aqui nós pisa na cabeça». A indignação foi geral — e João Francisco Lima foi uma das vozes mais críticas. No seu primeiro vídeo, o adepto sportinguista classificou o gesto como uma agressão deliberada, criticou a postura do clube e chegou mesmo a afirmar que deixaria de pagar quotas e de apoiar o Sporting até haver um pedido de desculpas oficial.

Isto não é o meu Sporting. Atitudes destas são inaceitáveis em qualquer circunstância. (...) Vou deixar de pagar quotas, não irei mais ao estádio e, na verdade, deixarei de apoiar o Sporting», declarou, de forma contundente.

O vídeo foi apagado… e veio o esclarecimento

Entretanto, João Francisco apagou a publicação e publicou um novo vídeo, esta segunda-feira, 26 de maio, onde esclarece as suas intenções. Com um tom mais sereno e construtivo, explicou que continua a ser sportinguista e que jamais deixará de apoiar o clube, sublinhando que a crítica foi dirigida apenas a atitudes que considera contrárias ao espírito desportivo.

Sou do Sporting, sempre fui do Sporting e quero continuar a apoiar o Sporting. (...) Quando disse ‘essa camisola eu não visto’, não me referia à do Sporting, mas sim à camisola de certas atitudes antidesportivas", explicou.

O jovem destacou ainda que cresceu com os valores do clube e que sempre viu o Sporting como uma referência de fair play e respeito no desporto. Por isso, reagiu com desagrado ao vídeo partilhado pelo próprio clube, já entretanto removido.

Durante muitos anos, o Sporting criticou agressões e comportamentos menos positivos. Foram esses os valores com que cresci dentro da família sportinguista".

Uma mensagem de equilíbrio e respeito

Na nova publicação, João Francisco fez questão de reforçar que o seu gesto não teve qualquer intenção de gerar polémica ou desrespeito, mas sim de apelar à reflexão e à responsabilidade, sobretudo no que toca ao comportamento dos clubes e dos seus representantes.

Sempre vesti — e vou continuar a vestir — a camisola do Sporting. Só gostava que conseguíssemos ter um pouco mais de fair play no futebol", concluiu.

Com este esclarecimento, João Francisco Lima mostrou-se maduro e coerente com os princípios que defende, reforçando a importância de separar a crítica construtiva do amor incondicional ao clube.

Veja o vídeo completo, aqui: