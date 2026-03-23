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De «reguila» do bairro social a estrela: a fascinante história de um dos mais conhecidos atores da TVI

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:33
De «reguila» do bairro social a estrela: a fascinante história de um dos mais conhecidos atores da TVI - TVI

Uma história inspiradora.

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João Jesus, nascido a 1 de outubro de 1989 na Quinta da Lage (Amadora), superou uma infância de “reguila” num bairro social para se tornar num ator talentoso da TVI, com um nome numerológico de 21 letras pensado pela família. Apelidado "Nino", "Chopé" ou "Marmelo" pelo tio, cresceu a brincar nos becos, com rusgas policiais frequentes: “Não saía da cabeça do miúdo, mas lido bem, tenho boas memórias”. Criado pela avó e tio (a mãe trabalhava cedo), jogou futebol no Estrela da Amadora e Benfica como guarda‑redes, mas aos 14 anos tudo mudou com expressão dramática na escola Fernanda Mora, com a professira Carolina Vasconcelos.

“Eu era um reguila com muito amor. Recebia muito amor apesar de estar sempre na rua, e desviei para o sítio certo”, recorda no «Dois às 10». A morte da avó fê‑lo desprender‑se: “Acabei mesmo por sair de lá”. Aos 16, o padrasto sugeriu a Escola Profissional de Teatro de Cascais: “Fiz casting, tinha casa ao lado, era perfeito, estava destinado”. “Precisava de foco, propósito, não estar irrequieto. O teatro abraçou‑me”, agradece à professora que “ama de todos e fica emocionada”.

Estreou no teatro nos Recreios da Amadora e no Experimental de Cascais. Na TVI, brilhou em «Quero é Viver» como o carismático Léo, conquistando fãs pela autenticidade e vulnerabilidade. Em «A Herdeira», integrou um elenco de luxo e, entre 2024 e 2025, protagonizou «A Fazenda» com Margarida Corceiro e Kelly Bailey, gravada em Angola. Dobrador desde os 19 na série infantil «Ben 10», que que dava vida ao jovem protagonista. João vive cada personagem com alma: “Tenho construído o meu caminho”. De bairro a estrela, inspira pela resiliência e talento puro.

Atualmente, João Jesus dá vida ao implacável Tomás em «Amor à Prova»:

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