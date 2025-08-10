Exclusivo «A Fazenda»: Joel é cúmplice de Duarte e anda a escondê-lo?

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) diz a Becas (Rita Loureiro) que vai ser apanhado por todos andarem atrás dele por saberem que esconde Duarte. Becas diz já ter arranjado uma maneira de o safar, tendo mandado uma mensagem a Alba (São José Correia).
Alba conta a Miro (Pedro Hossi) que recebeu uma mensagem anónima a dizer que Eva (Margarida Corceiro) sabe o que aconteceu a Duarte (Cláudio de Castro).
Joel recrimina Becas por ter denunciado Eva a Alba, mas Becas diz que aquela foi a única maneira de o proteger, acabando Eva por ir presa e não ele, mantendo eles Duarte escondido. Becas diz que de certeza que Alba viajará já para Angola para confrontar Eva e metê-la na cadeia.
Recorde-se que ele chantageou Sónia (Joana Borja) para não dizer a localização do jovem: