Exclusivo «A Fazenda»: Joel é cúmplice de Duarte e anda a escondê-lo?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:18
Para esconder o que o filho anda a fazer, Becas faz o impensável.

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) diz a Becas (Rita Loureiro) que vai ser apanhado por todos andarem atrás dele por saberem que esconde Duarte. Becas diz já ter arranjado uma maneira de o safar, tendo mandado uma mensagem a Alba (São José Correia).

Alba conta a Miro (Pedro Hossi) que recebeu uma mensagem anónima a dizer que Eva (Margarida Corceiro) sabe o que aconteceu a Duarte (Cláudio de Castro)

Joel recrimina Becas por ter denunciado Eva a Alba, mas Becas diz que aquela foi a única maneira de o proteger, acabando Eva por ir presa e não ele, mantendo eles Duarte escondido. Becas diz que de certeza que Alba viajará já para Angola para confrontar Eva e metê-la na cadeia.

Recorde-se que ele chantageou Sónia (Joana Borja) para não dizer a localização do jovem:

