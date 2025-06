Vem aí em «A Fazenda»: Há uma pessoa que sabe onde Duarte está escondido

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) diz a Eva (Margarida Corceiro) ir de madrugada ter com Sónia antes que Manuel (Ângelo Torres) a encontre, dizendo ser mais seguro ela não ir com ele. Eva agradece-lhe por tudo que faz por ela.

Sónia tenta fugir quando vê Joel, que a consegue alcançar, dizendo somente querer falar com ela.

Sónia confirma a Joel que sabe onde está Duarte (Cláudio de Castro), com Joel a dizer-lhe que ela tem de dizer às pessoas que vêm aí que não sabe nada dele se o quer ajudar, salientando que ele tem problemas com os pais e com a polícia. Sónia assente.

Recorde-se que Nadir (Sharam Diniz) foi a primeira pessoa a ajudar Duarte: