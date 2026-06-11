Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Bomba em «Amor à Prova»: Vera revela a sua ligação a Afonso e Tomás descobre que Nico é seu sobrinho

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 38min
Bomba em «Amor à Prova»: Vera revela a sua ligação a Afonso e Tomás descobre que Nico é seu sobrinho - TVI

Ele fica em choque.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) pede explicações a "Filipa" sobre o desaparecimento de Afonso (Guilherme Filipe). Vera (Helena Caldeira) revela o seu verdadeiro nome, que é filha de Afonso e que ele lhe roubou o filho e o deu a Tomás. Este fica em choque ao constatar que Nico (Salvador Biernat) é afinal seu sobrinho.

Vera responde a todas as perguntas de Tomás. Ela explica que veio trabalhar ali para casa, para tentar descobrir onde estava o filho, mas até David ir a sua casa, não sabia que tinha um irmão e só agora percebeu que afinal, foi ele que cuidou do seu filho. Vera afirma que foram todos vítimas de Afonso.

Recorde-se que Afonso já tinha revelado a Tomás que tinha tinha uma irmã:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: David apanha Amália na cama com Tomás

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice acaba a relação com Cris

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: Alice decide ir contra Cris em tribunal e lutar pela guarda de Nico

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: David descobre toda a farsa de Vera e a sua história

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: João e Vera envolvem-se fogosamente 

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova- Vera 'entala' Afonso à frente de Tomás: «Conto eu ou conta o senhor?»

Amor à Prova
Hoje

Esta criança tornou-se um dos atores e encenadores mais prestigiados e acarinhados do país. Reconhece?

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Um dos atores mais cobiçados de Portugal volta a dar que falar e enlouquece fãs com fotos de cortar a respiração

A Fazenda
Ontem
1

Quando era pequeno, viu rusgas da polícia em casa. Hoje, é uma das estrelas das novelas da TVI

Amor à Prova
Ontem
2

Bomba em «Amor à Prova»: Vera revela a sua ligação a Afonso e Tomás descobre que Nico é seu sobrinho

Amor à Prova
Hoje
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera regressa para se vingar

Amor à Prova
dom, 10 mai
4

Vem aí em «Terra Forte»: António abandona Débora

Terra Forte
qua, 20 mai
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sem dó nem piedade, Débora exige explicações sobre Maria de Fátima a Rambo

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Como nunca a vimos! Maria de Fátima vestida de empregada doméstica

ter, 9 jun

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor despede Tomás

Amor à Prova
ter, 9 jun

Reconhece esta silhueta sensual? É um dos nomes do momento na ficção portuguesa

A Protegida
dom, 7 jun

Há um detalhe na casa de David Carreira e Carolina Carvalho que os fãs não estão a deixar escapar

ter, 9 jun

Pierre Gasly, namorado de Kika Gomes, vive fase difícil: «Estou devastado, não há palavras para descrever a dor»

seg, 8 jun

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em alerta máximo com o aparecimento de Caio e a sua ligação a Maria de Fátima

Terra Forte
ter, 9 jun
FORA DO ECRÃ

Foi Afonso, uma das personagens mais marcantes, de «Morangos com Açúcar». Veja como ele está diferente

Hoje

De férias num destino de sonho, Matilde Reymão mostra-se mais ousada do que nunca

A Madrasta
Hoje

É uma das mulheres mais desejadas do país e conquista fãs com fotografia escaldante

Hoje

Vítima de bullying, atriz dos Morangos com Açúcar faz revelações sobre a infância e carreira: «Comentários altamente preconceituosos»

Hoje

Esta criança tornou-se um dos atores e encenadores mais prestigiados e acarinhados do país. Reconhece?

Amor à Prova
Ontem

Dias de calor? Mostramos como transformar um quintal ou uma varanda sem gastar dinheiro

Ontem
Mais Fora do Ecrã