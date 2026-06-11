Bomba em «Amor à Prova»: Vera revela a sua ligação a Afonso e Tomás descobre que Nico é seu sobrinho

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) pede explicações a "Filipa" sobre o desaparecimento de Afonso (Guilherme Filipe). Vera (Helena Caldeira) revela o seu verdadeiro nome, que é filha de Afonso e que ele lhe roubou o filho e o deu a Tomás. Este fica em choque ao constatar que Nico (Salvador Biernat) é afinal seu sobrinho.

Vera responde a todas as perguntas de Tomás. Ela explica que veio trabalhar ali para casa, para tentar descobrir onde estava o filho, mas até David ir a sua casa, não sabia que tinha um irmão e só agora percebeu que afinal, foi ele que cuidou do seu filho. Vera afirma que foram todos vítimas de Afonso.

Recorde-se que Afonso já tinha revelado a Tomás que tinha tinha uma irmã: