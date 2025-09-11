Vem aí em «A Fazenda»: Arrependido, Joel pede desculpa a Zulmira e Ary

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) fica apreensivo por Becas (Rita Loureiro) admitir que a gravidez de Zuri (Madalena Aragão) é falsa, dizendo que Talu (Evandro Gomes) vai acabar tudo com ela e voltar para Eva quando descobrir a verdade. Becas insiste com Joel para esquecer Eva (Margarida Corceiro), mas este vinca descontrolado que a ama e quer ficar com ela.

Zulmira (Helena Isabel) olha desconfiada para Ary (Isaac Alfaiate) a dizer-lhe que decidiu voltar à escola para melhorar os seus conhecimentos. Zulmira e Ary ficam atónitos por Joel lhes pedir desculpa pelo seu distanciamento, dizendo que continua a vê-los como família e querer voltar para o lodge. Zulmira e Ary abraçam Joel, muito felizes.

Recorde-se que Joel tem estado completamente diferente: