Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas

Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas - TVI

Pobre Zulmira que sempre fez tudo por ele...

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) diz a medo a Zulmira (Helena Isabel) que vai com Eva (Margarida Corceiro) para Lisboa. Zulmira diz-lhe frontal saber que ele não faz tenções de voltar, referindo ter ouvido Becas (Rita Loureiro) a dizer que ele vai assumir um lugar de direção no escritório.

Zulmira ataca Joel a dizer que ele anda a ser manipulado por Becas. Joel irrita-se e indica que se chama Afonso e que tem o direito a fazer o que quiser da sua vida.

Zulmira chora muito desiludida com Joel. 

Recorde-se que já não é a primeira vez que Joel é indelicado com Zulmira:

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia tenta pôr fim à própria vida?

Vem aí em «A Fazenda»: Talu mente a Gaspar

