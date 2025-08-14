Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) diz a Joel (João Jesus) que ele mudou muito desde que Becas (Rita Loureiro) entrou na sua vida. Joel desculpa-se que têm sido tempos difíceis, mas que tudo vai melhorar quando voltar com Eva (Margarida Corceiro) para Portugal para procurarem Duarte. Joel hesita por Ary insistir com ele para voltar a falar com Zulmira (Helena Isabel).

Zulmira ataca Becas a acusá-la de ter posto Joel contra ela, ficando ainda mais furiosa por Becas ripostar que é ela quem quer impedir Joel de voltar para Lisboa por querer os netos sempre perto dela, não os deixando viver a sua vida.

Zulmira diz a Becas querer que ela saia já agora do lodge. Joel fica do lado de Becas, dizendo sair com ela. Zulmira olha-o desiludida.

De recordar que Becas tem aparado todos os golpes do filho: