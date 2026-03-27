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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Obcecado, Tomás põe um GPS na mala de Alice para controlar todos os passos

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 42min
Vem aí em «Amor à Prova»: Obcecado, Tomás põe um GPS na mala de Alice para controlar todos os passos - TVI

Isto está a seguir caminhos muito perigosos.

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Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona veio ter com Tomás (João Jesus), mas está tensa porque não quer que ninguém suspeite que têm um plano juntos. Tomás diz que já saíram todos. Revela que colocou uma pulseira com GPS na mala de Alice (Mafalda Marafusta) e agora é só esperar para ver onde ela vai. Sara não acha a ideia genial, mas também não tem nenhuma melhor.

Sara está impaciente e critica o plano de Tomás. Ele pergunta-lhe se tem alguma ideia melhor e diz que não vai desistir. O telemóvel dá sinal de movimento e Sara pergunta onde Alice vai. Tomás diz que vão descobrir e saem do gabinete.

Recorde o momento em que eles se tornaram aliados:

 

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