Vem aí em «Amor à Prova»: Sem limites, Tomás humilha a família de Cris

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) está muito nervosa. Cris (José Condessa) liga para André (Lucas Dutra), para saber o que se passou, mas ele não atende. Sara (Joana de Verona) liga a Cris e conta-lhe que viram Tomás a falar com André. Este chega de seguida, acompanhado por Tomás, que fica muito surpreendido por ver Alice (Mafalda Marafusta) ali. André percebe agora quem é Tomás e este quer aproveitar que estão todos juntos, para esclarecer algumas coisas.

Tomás compara a família de Cris a uma matilha de cães de rua e Cris passa-se. Tomás (João Jesus) pergunta a Alice o que está ali a fazer e culpa-a por permitir tanta proximidade. Alice diz que não há condições para André continuar na taqueria, mas São acha que quem tem de o despedir é Ana. São encoraja Cris a lutar por Nico, pois aquela família é tóxica.

De relembrar que Tomás anda agressivo: