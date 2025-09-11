Vem aí em «A Fazenda»: Ciente do mal que fez, Joel entrega-se à polícia?

Em «A Fazenda», Barroso grava o depoimento de Eva (Margarida Corceiro), que assegura que nunca teve intenções de empurrar Duarte para o rio, somente tendo querido defender Júlia dele. Joel (João Jesus) assume a Barroso que foi cúmplice de Eva no encobrimento do incidente, mas vinca que o criminoso ali é Duarte (Cláudio de Castro) e não Eva.
Becas (Rita Loureiro) diz a Zulmira (Helena Isabel) que Joel pode ser preso por cumplicidade no crime de Eva, deixando-a apreensiva. Becas diz ao filho que não devia ter feito aquilo por Eva quando nem sequer está com ela. Joel diz a Becas para não se meter, deixando-a magoada.
Eva pede a Joel para falarem. Joel diz a Eva não se arrepender de ter dito na polícia que a ajudou a encobrir o incidente com Duarte por acreditar na justiça de ela ser inocentada. Joel não resiste a beijar Eva, que fica furiosa com ele a acusá-lo de querer aproveitar-se dela estar mais frágil.
Joel está disposto a tudo para ficar com Eva: